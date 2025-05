Cruesp reafirma reajuste de 5,5% e cita insegurança econômica

"Oferecemos aumentos sempre acima da inflação nos últimos quatro anos, o que garante condições para dizer que os nossos salários continuam competitivos", afirmou Montagner. Ele destacou que o cenário econômico atual inspira cautela e que a proposta se baseia no IPC-Fipe , índice tradicionalmente adotado nas negociações com o Fórum das Seis.

Segundo o presidente do Cruesp e reitor da Unicamp, Paulo Cesar Montagner , o percentual supera a inflação oficial e visa preservar o poder de compra dos salários sem comprometer o equilíbrio financeiro das universidades. O índice proposto será submetido aos órgãos deliberativos da USP e Unicamp , conforme exigências regimentais.

O Conselho de Reitores das Universidades Estaduais Paulistas (Cruesp) manteve a proposta de reajuste salarial de 5,51% para docentes e servidores técnico-administrativos da Unicamp, USP e Unesp , durante a segunda rodada de negociações com representantes do Fórum das Seis, que reúne entidades sindicais e estudantis das três instituições.

Os representantes sindicais reivindicam reposição de 17,5%, alegando perdas acumuladas ao longo dos anos. Apesar da divergência, o reitor garantiu que o índice apresentado respeita os limites orçamentários das universidades, permitindo inclusive o pagamento de progressões na carreira e reajustes de benefícios como o vale-refeição.

Durante a reunião, Montagner também abordou a pauta estudantil, reforçando o compromisso com políticas de permanência. "Temos muito orgulho em dizer que a pauta estudantil é valiosa para nós. Precisamos garantir que os alunos tenham as melhores condições possíveis de estudo", disse o reitor, ao comentar a solicitação dos alunos por aumento no valor das bolsas.