Lei quer teste toxicológico de prefeito, vereadores e servidores

Um projeto de lei protocolado pelo vereador Nelson Hossri (PSD) na Câmara de Campinas propõe a obrigatoriedade de exames toxicológicos periódicos para todos os servidores públicos do município — incluindo prefeito, vice-prefeito, vereadores, concursados e comissionados. De acordo com a proposta, os testes deverão ser realizados a cada dois anos, com janela de detecção mínima de 90 dias para substâncias psicoativas.

Segundo Hossri, o objetivo é garantir que os agentes públicos atuem com responsabilidade, especialmente diante do impacto direto que suas decisões têm na vida da população. “É fundamental que aqueles que ocupam cargos públicos e são remunerados pelo contribuinte atuem com responsabilidade e sobriedade”, afirmou o vereador.

O projeto prevê sanções que vão de advertência e suspensão por até 30 dias, à demissão, dependendo da gravidade e da reincidência dos casos. No entanto, a proposta também garante direito à contraprova, apresentação de laudo médico e possibilidade de recurso administrativo. Servidores diagnosticados com dependência química poderão receber apoio e assistência integral.