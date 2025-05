Flávio Paradella: O Centro de Convivência vai voltar à cena

A conferência internacional será realizada entre os dias 25 e 29 de maio. O evento é promovido pela e-Governance Academy, entidade responsável por difundir a experiência digital da Estônia para gestores públicos de todo o planeta.

Na segunda etapa da missão internacional, Dário Saadi e os demais prefeitos seguem para a Finlândia, onde irão conhecer de perto as ações da Finnish Digital Agency, órgão responsável por fomentar uma sociedade digital segura, eficiente e inclusiva. Haverá visitas técnicas e reuniões com autoridades em Helsinque, capital do país, focadas no conceito de smart cities e serviços digitais acessíveis.