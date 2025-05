Ladrão é preso pulando telhado com bicicleta após furtar casa

A Polícia Militar de Sumaré prendeu um homem em flagrante, nesta semana, após ele furtar uma bicicleta de uma residência no bairro Jardim Santa Terezinha. O suspeito foi localizado em cima do telhado da casa, ainda com o produto do crime.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A equipe foi acionada para atender a uma ocorrência de furto em andamento na Rua Gerando Rodrigues Soares. Ao chegar ao local, os policiais flagraram o indivíduo tentando fugir pelo telhado, com uma bicicleta furtada. Após acompanhamento e cerco, o suspeito foi detido e confessou o crime.

Durante a averiguação, os policiais localizaram diversos objetos que haviam sido separados para o furto, como outras bicicletas e ferramentas. A vítima reconheceu o criminoso, e todos os itens foram recuperados e devolvidos.