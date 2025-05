Flávio Paradella: A estratégia afinada para criar nova secretaria

Com 26 votos favoráveis e nenhum contrário, a Câmara Municipal de Campinas aprovou nesta quarta-feira (22), em primeira discussão, a criação da Secretaria Municipal de Políticas para a Mulher, uma nova estrutura no organograma da administração Dário Saadi. A unanimidade da votação não surpreende, mas reforça a retomada de controle do prefeito sobre a base aliada, especialmente depois de um início de novo mandato em que temas espinhosos — como o reajuste dos presidentes de autarquias — causaram desconforto no Legislativo.

A velocidade do trâmite também chama atenção: antes mesmo da sessão ordinária, a audiência pública obrigatória já estava marcada para a próxima segunda-feira (26), revelando que o governo tratou a proposta com prioridade absoluta e preparou o terreno político com antecedência. O texto deve ser aprovado em segunda votação sem dificuldades e, posteriormente, sancionado.

Mais do que um avanço institucional em uma pauta sensível, a nova secretaria representa um movimento cirúrgico de articulação política. A criação da pasta faz parte de um acordo para aumentar a acomodação do Partido Liberal (PL) no primeiro escalão, fortalecendo ainda mais a presença da legenda que, hoje, conta com cinco cadeiras na Câmara e desempenha papel estratégico em votações-chave.