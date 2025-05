Carreta com nitrogênio tomba após colisão com ônibus em Campinas

Um acidente envolvendo uma carreta carregada com nitrogênio líquido refrigerado e um ônibus de viagem mobilizou equipes de resgate e fiscalização na madrugada desta quinta-feira (22) na Rodovia Adhemar de Barros (SP-340), altura do km 117,6, em Campinas. A colisão aconteceu por volta das 3h10, no sentido norte da via, e deixou uma pessoa ferida com lesões leves. O motorista do ônibus não se feriu.

Segundo informações da concessionária Renovias, a carreta colidiu na traseira do ônibus, perdeu o controle da direção e acabou invadindo a lateral da pista. Na sequência, o veículo bateu contra um talude, atingiu defensas metálicas, postes, um terminal de emergência (call box) e tombou entre o acostamento e o canteiro lateral.

A carga de 11 mil quilos de nitrogênio líquido não chegou a vazar, mas a descarga controlada do produto está sendo feita de forma técnica para evitar riscos ambientais ou explosões. A CETESB (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) acompanha a operação no local desde as primeiras horas da manhã. Até o último boletim, a Polícia Científica ainda aguardava para realizar a perícia.