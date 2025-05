GM apreende 112 kg de maconha em casa no Campo Grande

A Guarda Municipal de Campinas apreendeu, na terça-feira (20), cerca de 112 quilos de maconha em uma residência vazia no bairro Jardim Lisa, região do distrito do Campo Grande. Dois homens que estavam no local conseguiram fugir. O caso foi registrado na 2ª Delegacia Seccional da cidade.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Durante patrulhamento preventivo, uma equipe da GM avistou dois homens em atitude suspeita em frente a uma casa. Ao perceberem a presença da viatura, os suspeitos correram para dentro do imóvel, que estava sem moradores e com o portão entreaberto.

Os agentes iniciaram a verificação do terreno, que estava sem iluminação, e solicitaram apoio de outras viaturas. Apesar do cerco, os suspeitos fugiram pelos fundos, pulando muros de residências vizinhas.