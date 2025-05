Amparo recebe festa italiana com shows e comidas típicas

Na sexta-feira (23) , a programação acontece das 17h às 22h , enquanto no sábado (24) e no domingo (25) , o evento segue das 11h às 22h .

A cidade de Amparo recebe, entre os dias 23 e 25 de maio , a Festa Viva La Nostra Gente , evento que celebra a cultura e a gastronomia italiana com entrada e shows gratuitos. A festa será realizada na Praça Pádua Salles , no centro da cidade , com uma megaestrutura montada na antiga estação de trem da Mogiana .

Entre as novidades desta edição está o tradicional lanche de mortadela italiana Marba, conhecido no Mercadão de São Paulo. A festa também contará com uma área de produtores locais, com queijos, mel, vinhos, cachaças artesanais e artesanato regional.

Serviço

Festa Italiana Viva La Nostra Gente – Amparo-SP

Local: Praça Pádua Salles (Av. Bernardino de Campos, Centro – Amparo/SP)

Data: 23, 24 e 25 de maio

Horários: Sexta, das 17h às 22h | Sábado e domingo, das 11h às 22h

Entrada: Gratuita