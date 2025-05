Homem é preso com 85 kg de maconha que seria entregue em Campinas

A Polícia Civil apreendeu 85 quilos de maconha e prendeu um homem em flagrante durante uma operação realizada na manhã desta terça-feira (20) no município de São Pedro. A droga estava escondida no porta-malas de um carro e seria entregue em Campinas.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Segundo a investigação, o suspeito saiu do Paraná com destino a Campinas, mas parou em uma pousada na região de São Pedro para descansar. Com base em informações recebidas, agentes da Dise (Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes) de Americana foram até o local e encontraram o homem em um dos quartos.

Durante a abordagem, ele confessou que transportava entorpecentes e levou os policiais até o veículo, onde foram encontrados 101 tijolos de maconha. O suspeito declarou que receberia R$ 5 mil pelo transporte da carga ilegal.