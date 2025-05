Campinas confirma nove casos de raiva em morcegos em 2025

Como parte da campanha de orientação, a Prefeitura promove nesta quarta-feira (21), das 9h às 16h , uma ação educativa no arruamento do Paço Municipal, voltada a servidores e cidadãos que circulam pela região central. Estações serão montadas pela Unidade de Vigilância de Zoonoses (UVZ) e pela Vigilância Regional Leste com informações sobre como identificar comportamentos anormais em morcegos e os cuidados ao encontrá-los .

De acordo com a coordenadora da UVZ, Marcela do Prado Coelho, morcegos em situação de risco costumam ser encontrados caídos, voando durante o dia ou pendurados em locais baixos. Em caso de contato acidental com o animal, a orientação é lavar imediatamente o local do ferimento com água e sabão e procurar atendimento médico. A vacina contra raiva está disponível em todas as unidades básicas durante a semana e na UPA Campo Grande aos finais de semana e feriados.

Os morcegos mortos devem ser recolhidos com cuidado e sem contato direto, utilizando um recipiente com tampa ou sacola plástica, e encaminhados para análise. A UVZ pode ser acionada pelo telefone (19) 2515-7044, das 8h às 17h. Fora desse horário, o contato deve ser feito com a Defesa Civil, pelo número 199.

Campinas mantém ainda dois pontos fixos para recebimento de morcegos mortos sem contato com pessoas ou animais:

Mata Santa Genebra (Rua Mata Atlântica, 447 – Barão Geraldo), de segunda a sexta, das 9h às 16h

(Rua Mata Atlântica, 447 – Barão Geraldo), de segunda a sexta, das 9h às 16h Bosque dos Jequitibás (Rua Pedro Álvares Cabral, 425 – Setor Veterinário), das 8h às 12h

Dados e ações de vigilância