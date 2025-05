Servidores de Campinas rejeitam proposta e querem reajuste maior

A campanha salarial dos servidores públicos de Campinas começou oficialmente com impasse entre o Executivo e o sindicato da categoria. Na primeira reunião da mesa de negociação, realizada nesta segunda-feira (20), a Prefeitura propôs reajuste de 5,53% — equivalente ao IPCA acumulado em 12 meses —, enquanto o Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público Municipal (STMC) reivindica aumento de 17,62%.

A proposta do governo municipal contempla também o vale-alimentação e o auxílio-nutricional. Para o vice-prefeito Wanderley de Almeida, que conduz as tratativas como secretário de Relações Institucionais, o reajuste está condicionado ao “teto possível” dentro da realidade fiscal da cidade. "Eu tenho um teto e as reivindicações têm que ser alocadas neste teto", afirmou.

Além do índice, foram abordados na reunião temas como a implantação do Plano de Medicamentos, a revisão do Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos (PCCV) e pautas específicas de técnicos de segurança, engenheiros e servidores do Camprev, instituto responsável pela previdência municipal.