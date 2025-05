Flávio Paradella: Vini muda o tom e tensão volta a aumentar

A temperatura na Câmara de Campinas parecia ter baixado. A base do governo, que em um primeiro momento deu aval para a abertura da Comissão Processante (CP) contra o vereador Vini Oliveira (Cidadania), havia voltado a operar em modo de normalidade institucional, com direito até à participação do próprio parlamentar como secretário da mesa diretora. Mas a paz minguou.

Nesta segunda-feira (20), Vini resolveu atacar — e o fez de forma oficial. Sua defesa protocolada não só voltou a sustentar os argumentos já esperados de legalidade da atuação no Hospital Mário Gatti, como também mirou diretamente o relator da CP, o vereador Nelson Hossri (PSD), apontando-o como parcial e pedindo o arquivamento imediato do processo. Uma guinada no comportamento recente do vereador, que parecia buscar recompor pontes para evitar um desfecho mais drástico.

A escolha da linha combativa pode ter consequências políticas importantes. Até então, havia uma leitura consolidada nos bastidores de que o cenário era de “sinal amarelo” para Vini — não havia disposição clara da base para levá-lo à cassação, mas também não havia defesa política consistente a seu favor. Era como se houvesse espaço para que o processo servisse como uma advertência, e não como uma condenação.