Campinas amplia vacinação contra gripe para todas as idades

A Secretaria Municipal de Saúde de Campinas amplia, a partir desta terça-feira (20), a vacinação contra a gripe para toda a população com mais de seis meses de idade. A medida segue orientação do Ministério da Saúde e do governo do Estado de São Paulo, com objetivo de intensificar a proteção contra formas graves da doença, principalmente durante o período de sazonalidade de vírus respiratórios.

A vacina está disponível em todos os Centros de Saúde (CSs) da cidade e pode ser tomada sem necessidade de agendamento. Basta comparecer com documento com foto e, se possível, a caderneta de vacinação. Os horários de atendimento das salas de vacina podem ser consultados no site vacina.campinas.sp.gov.br/vacinas/gripe.

Neste ano, o imunizante protege contra os vírus Influenza A (H1N1 e H3N2) e Influenza B. A aplicação pode ocorrer junto com outras vacinas do Calendário Nacional de Vacinação. “A vacina é extremamente importante para proteção das pessoas, principalmente para grupos prioritários”, destacou Chaúla Vizelli, coordenadora do Programa de Imunização de Campinas.