RMC terá dia de sol e baixa umidade; máxima chega a 28°C

A previsão do tempo para esta terça-feira (20) indica tempo estável e predomínio de sol na Região Metropolitana de Campinas (RMC), com temperaturas elevadas para o período do ano e baixa umidade relativa do ar durante a tarde.

Nos próximos dias, os termômetros devem variar entre 15°C e 28°C, configurando noites e manhãs amenas, com sensação de “friozinho”, e tardes mais quentes, típicas de outono seco.

A umidade mínima deve ficar entre 30% e 35%, o que exige atenção redobrada à hidratação, conforme orientações médicas. A recomendação é a ingestão de líquidos não alcoólicos, além do uso de loções hidratantes e soluções fisiológicas para olhos e nariz, a fim de evitar desconfortos respiratórios e ressecamento da pele.