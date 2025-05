Mutirão retira 408 toneladas e alerta para imóveis fechados

A Secretaria de Saúde de Campinas vistoriou 5.115 imóveis durante o 9º mutirão contra a dengue, realizado no sábado (17), em sete bairros da cidade. Apesar do esforço, metade das residências estava inacessível, dificultando a ação dos agentes. A metrópole vive a 4ª maior epidemia da série histórica da Secretaria de Saúde com 32.414 casos e três mortes.

As visitas ocorreram nos bairros Jardim Santa Eudóxia, Vila Orozimbo Maia, Jardim Carlos Lourenço, Jardim Itatiaia, Jardim New York, Jardim Andorinhas e Jardim Itayu, reunindo 150 profissionais e voluntários para eliminar focos do mosquito Aedes aegypti e orientar moradores sobre os cuidados.

Ao todo, 49,9% dos imóveis puderam ser vistoriados. Os demais estavam fechados, desocupados ou com recusa dos moradores, o que representa um entrave no combate à doença. A Secretaria de Saúde reforça o pedido de colaboração da população e lembra que a maioria dos criadouros está dentro das casas, conforme dados do Ministério da Saúde.