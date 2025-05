Imóvel da Prefeitura de Sumaré fica destruído após incêndio

A Prefeitura de Sumaré informou que um incêndio atingiu, na tarde de domingo (18), um imóvel público localizado na região central da cidade, que anteriormente abrigava a Regional do Centro R1. Não há registros de feridos, segundo o comunicado oficial.

O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado e atuou no combate às chamas com apoio de caminhões-pipa. A Defesa Civil também esteve no local, prestando suporte técnico e monitorando a situação.

“As causas do incêndio ainda serão apuradas. A Prefeitura reforça que todas as medidas de segurança estão sendo adotadas e que mais informações serão divulgadas conforme o andamento da ocorrência”, informou a administração municipal em nota oficial.