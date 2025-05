Flávio Paradella: A dengue cresce e sociedade adormece

Durante participação no FPX Cast, Hossri confirmou que Vini tem até esta segunda-feira para apresentar sua defesa prévia. Após isso, a comissão deverá elaborar um pré-relatório com base no que foi apresentado. “Se ele trouxer algo novo, que mude o rumo dos fatos, isso pode influenciar a decisão da comissão sobre continuar ou não com a instrução”, explicou o relator.

Hossri reforçou que nesta etapa a comissão não julga o mérito do caso, apenas analisa se há elementos suficientes para seguir com a apuração. Caso a CP opte pelo arquivamento, a decisão irá ao plenário da Câmara, que votará pelo encerramento ou continuidade do processo. Já se a comissão decidir pela continuidade da instrução, o caso prossegue com a oitiva de testemunhas, possibilidade de acareações e coleta de provas, sem necessidade de nova deliberação em plenário.

Se for considerado culpado, Vini pode ter o mandato cassado.