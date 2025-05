Homem é preso após comprar R$ 1 mil em notas falsas

A Guarda Civil Municipal (GCM) prendeu um homem de 23 anos em flagrante, após ele tentar retirar uma encomenda contendo R$ 1 mil em notas falsas em uma agência dos Correios na região central do município. O caso foi registrado no plantão policial da cidade e encaminhado à Polícia Federal.

Segundo a GCM, o suspeito recebeu uma encomenda com dez cédulas falsas de R$ 100, totalizando R$ 1 mil em dinheiro falsificado. A equipe foi acionada com as características do homem e conseguiu detê-lo ainda dentro da agência, antes que ele deixasse o local.

O homem foi preso em flagrante e encaminhado à sede da Polícia Federal em Campinas, que ficará responsável pela investigação, já que o caso envolve crime de competência federal.