Emdec bloqueia ruas no Taquaral para festa religiosa

A 34ª Festa da Padroeira da Paróquia Nossa Senhora de Fátima, no bairro Taquaral, em Campinas, contará com esquema especial de trânsito organizado pela Emdec neste fim de semana. O evento ocorre no sábado (17) e domingo (18), das 12h às 23h59, e envolverá bloqueios viários, alterações em linhas de ônibus e monitoramento no entorno da Avenida Dr. Armando Salles de Oliveira.

Os bloqueios começam a partir das 7h de sábado, com a interdição da Rua Coronel Joaquim de Oliveira, entre a Dr. Armando Salles e a Américo de Moura, e da Rua Elidia Ana Campos, entre a Domingos Paulino e a Américo de Moura. Já às 11h, será fechado o trecho da Dr. Armando Salles entre a Firmino Costa e a Avenida Nossa Senhora de Fátima, além dos acessos pelas ruas Paulo de Almeida Nogueira, São Salvador e Nossa Senhora de Fátima.

As restrições seguem até a madrugada de segunda-feira (19), com liberação após a desmontagem da estrutura do evento.