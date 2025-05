Região do Carlos Lourenço recebe novo mutirão contra a dengue

A Secretaria de Saúde de Campinas realiza, neste sábado (17), das 8h às 12h, o 9º Mutirão contra a dengue de 2025, com mobilização nos bairros Jardim Santa Eudóxia, Vila Orozimbo Maia, Jardim Carlos Lourenço, Jardim Itatiaia, Jardim New York, Jardim Andorinhas e Jardim Itayu. A ação tem como foco a eliminação de criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, e orientações à população.

Pelo menos 150 agentes e trabalhadores estarão envolvidos na iniciativa, entre servidores da Saúde, equipe de Serviços Públicos, funcionários da empresa Impacto Controle de Pragas e membros do Comitê de Enfrentamento das Arboviroses e Zoonoses. Eles serão divididos em 14 equipes, que visitarão imóveis residenciais e comerciais.

Um drone também será utilizado para identificar possíveis focos do mosquito em áreas de difícil acesso, como piscinas e caixas d’água em imóveis abandonados. Se houver identificação de descarte irregular de entulhos e objetos, a Secretaria de Serviços Públicos será acionada.