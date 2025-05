PF prende suspeito com cédulas falsas enviadas pelos Correios

A ação foi deflagrada após identificação de objeto postal suspeito , que passou a ser acompanhado pelas autoridades. Quando o destinatário compareceu para retirar o pacote, agentes da GCM fizeram a abordagem e, na presença do homem, abriram o envelope. No interior, estavam dez cédulas de R$ 100 com indícios claros de falsificação .

A Polícia Federal , com apoio da Guarda Civil Municipal de Monte Mor , prendeu em flagrante nesta quarta-feira (14) um homem que retirou uma encomenda com cédulas falsas de R$ 100 em uma agência dos Correios da cidade . O flagrante ocorreu após um trabalho de monitoramento realizado pela Unidade Especial de Repressão à Falsificação de Moeda .

A PF informou que as investigações continuam com o objetivo de identificar outros envolvidos no esquema e apurar possível ligação com organizações criminosas especializadas na falsificação e distribuição de moeda.