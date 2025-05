Flávio Paradella: O escândalo na Unicamp e a lenta solução

A posição da Unicamp também é desconfortável . Uma sindicância inicial foi arquivada sem responsabilizações. A universidade só reabriu o processo após a pressão de novas provas do Ministério Público. Isso mostra uma falha inaceitável na reação institucional , principalmente diante de um golpe que durou anos e utilizou senhas, cartões e acessos aos quais a servidora nunca deveria ter controle irrestrito. A fragilidade dos sistemas de monitoramento e prestação de contas é evidente, ainda mais quando se trata de recursos públicos destinados à ciência.

A gravidade do caso não se restringe ao desvio em si, mas se aprofunda na lentidão institucional . Embora o Ministério Público tenha solicitado medidas em setembro de 2024, como a prisão preventiva, a ré deixou o país meses antes — em fevereiro. Ou seja, houve tempo hábil para uma ação preventiva mais rápida , o que não ocorreu. É compreensível que apurações complexas exijam cautela, mas o tempo excessivo até a internacionalização da denúncia favoreceu a impunidade e compromete a credibilidade do processo .

O caso envolvendo o desvio milionário de verbas públicas da Fapesp na Unicamp atinge proporções gravíssimas — tanto pelo valor envolvido quanto pelas falhas estruturais reveladas. A principal acusada, Ligiane Marinho de Ávila, teria movimentado mais de R$ 6,6 milhões em sua conta pessoal entre 2018 e 2023, sendo R$ 5,3 milhões em fraudes atribuídas diretamente a ela. Procurada pela Interpol, hoje vive na Europa, longe do alcance imediato das autoridades brasileiras. A operação criminosa foi baseada em notas fiscais frias, empresas de fachada e total descontrole administrativo .

A situação dos pesquisadores é outro ponto sensível. A Fapesp move 34 ações contra docentes que, segundo a fundação, foram no mínimo negligentes. Ainda que alguns tenham denunciado as fraudes, como alegam suas defesas, a omissão quanto ao controle financeiro de seus próprios projetos não pode ser ignorada. A prática de delegar completamente a gestão financeira a terceiros, como apontado, é incompatível com o rigor esperado em instituições científicas de ponta como a Unicamp.

Neste cenário, todos perdem: a universidade, os pesquisadores sérios, o financiamento à ciência e a imagem do país. É necessário que o MP acelere as conclusões e que a Unicamp adote medidas estruturais reais, e não apenas recomendações protocolares, para garantir que situações como essa não se repitam. O caso também escancara a necessidade de mais auditorias preventivas nos convênios com fundações e órgãos de fomento.

A confiança pública em instituições de pesquisa só será recuperada com transparência, responsabilização firme e mudanças concretas. A ciência brasileira — já pressionada por falta de recursos — não pode arcar com mais esse desgaste.

Nota da Unicamp