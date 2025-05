Dupla da região é presa por negócios com Comando Vermelho

Dois empresários de Americana foram presos na terça-feira (13), acusados de integrar uma rede de fornecimento de armas ao Comando Vermelho, maior facção criminosa do Rio de Janeiro.

A Operação Contenção foi deflagrada pelo Ministério Público e Polícia Civil do Rio de Janeiro, com o cumprimento de 22 mandados de prisão e 99 de busca e apreensão nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso e Rondônia.

Entre os presos está Eduardo Bazzana, de 68 anos, proprietário de uma loja de armas e presidente do Clube Americanense de Tiro. Ele foi detido em casa, onde os policiais encontraram mensagens e comprovantes de pagamentos ligados a traficantes da facção. Também foram realizadas buscas na sede do clube, em sua loja e em outro imóvel do mesmo condomínio.