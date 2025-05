Câmara vota nova lei para uso de vias em obras de infraestrutura

A Câmara Municipal de Campinas vota nesta quarta-feira (14), em primeira discussão, o Projeto de Lei Complementar do Executivo que estabelece novas diretrizes para o uso das vias públicas municipais na instalação de equipamentos de infraestrutura urbana. A proposta será analisada na 28ª Reunião Ordinária, marcada para as 18h, no Plenário.

A matéria regulamenta intervenções relacionadas a abastecimento de água, esgoto, energia elétrica, águas pluviais, gás canalizado, entre outros serviços, tanto públicos quanto privados. O objetivo é substituir a Lei nº 10.639/2000, modernizando a legislação municipal e organizando a ocupação do espaço urbano.

Entre os principais pontos do texto estão a substituição de redes aéreas por subterrâneas, a implantação de redes compartilhadas e a exigência do uso de tecnologias não destrutivas, com foco na redução de impacto das obras na cidade.