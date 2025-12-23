23 de dezembro de 2025
Incêndio atinge depósito perto do Hospital Ouro Verde

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
Fogo atingiu galpão de recicláveis próximo ao Complexo Hospitalar e mobilizou equipes na tarde desta terça-feira.
Um incêndio foi registrado na tarde desta terça-feira (23) na Chácara Santa Letícia, em Campinas, nas proximidades do Hospital Ouro Verde. As chamas atingiram um depósito de recicláveis localizado próximo à Avenida Ruy Rodrigues, o que gerou preocupação entre moradores da região, principalmente pela proximidade com um posto de combustíveis.

Segundo as informações apuradas, não havia funcionários no local no momento do incêndio. Equipes de combate ao fogo foram acionadas e conseguiram controlar rapidamente as chamas, evitando que o fogo se espalhasse para imóveis vizinhos ou atingisse áreas sensíveis da região.

Após o controle do incêndio, os trabalhos seguiram com rescaldo e limpeza da área, com o objetivo de eliminar focos remanescentes e evitar reignição. Não houve registro de vítimas.

A ocorrência não afetou o funcionamento do Hospital Ouro Verde, que manteve suas atividades normalmente durante e após o incidente. As causas do incêndio ainda deverão ser apuradas.

