Flávio Paradella: Um curto na eletrificação do transporte

Mais uma vez, a tão aguardada licitação do transporte coletivo em Campinas esbarra no velho obstáculo: quem vai pagar a conta da transição para a mobilidade elétrica? Desta vez, o que chama atenção é a forma como a Prefeitura recua de um plano que ela mesma alardeou como solução definitiva.

No ano passado, o discurso era claro: seriam adquiridos 256 ônibus elétricos por meio de empréstimo do PAC da Mobilidade Urbana Sustentável. O valor? Quase R$ 1 bilhão. A promessa ganhou destaque na campanha de reeleição do prefeito Dário Saadi, foi celebrada em evento com a presença do presidente Lula e vendida como um passo histórico para a modernização do sistema.

Agora, sem muito alarde, a própria administração admite que aquele modelo não era tão viável. Segundo a nota oficial, a operação do PAC anterior não era “a fundo perdido”, mas um empréstimo pesado, que comprometeria a capacidade de investimento da cidade em outras áreas. Ou seja, um vai e vem infinito dessa novela.