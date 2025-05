Projeto Guri de Sumaré abre 340 vagas de cursos gratuitos

O Polo Sumaré do Projeto Guri está com inscrições abertas e, a partir desta segunda-feira (12), passa a funcionar em novo endereço: a Fábrica de Cultura, localizada na Praça da República, nº 72, no Centro da cidade. O espaço substitui a antiga sede na Faculdade Anhanguera e concentrará tanto os atendimentos quanto as aulas.

A mudança reforça o compromisso do programa com a ampliação do acesso à cultura e à formação musical gratuita e de qualidade.

Estão disponíveis 340 vagas para cursos gratuitos, voltados a crianças e adolescentes de 8 a 18 anos, além de turmas de iniciação musical para adultos. Entre as modalidades oferecidas estão saxofone, trompete, clarinete, flauta, violino, violoncelo, contrabaixo acústico, percussão, teoria musical, canto coral, entre outras.