Unicamp amplia inclusão e tem recorde de alunos com deficiência

A Unicamp registrou crescimento expressivo na matrícula de estudantes com deficiência nos cursos de graduação em 2025, alcançando 6,05% do total de novos alunos. O dado representa um avanço em relação a 2024 (4,77%) e 2023 (3,82%), segundo balanço divulgado pela Comissão Permanente para os Vestibulares (Comvest).

O resultado está diretamente ligado à decisão do Conselho Universitário (Consu), que em setembro de 2024 aprovou um sistema de cotas específico para pessoas com deficiência. Com isso, a Unicamp tornou-se a primeira universidade estadual paulista a adotar essa política afirmativa. Neste primeiro ano, 22 estudantes foram beneficiados diretamente pelas novas cotas.

“Há a perspectiva de, no próximo ano, termos um número de vagas ainda mais robusto”, afirmou o diretor da Comvest, José Alves de Freitas Neto. Para ele, os números refletem a consolidação de uma política inclusiva que tem ganhado força nos últimos anos.