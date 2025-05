Flávio Paradella: Leão XIV e a paz num mundo em conflito

A escolha do cardeal norte-americano Robert Prevost como Papa Leão XIV simboliza mais do que uma renovação geracional no comando da Igreja Católica: é uma tentativa clara de reafirmar, logo de início, os valores fundamentais da instituição em um planeta assolado por guerras, polarização e autoritarismo. Sua primeira fala como papa, com ênfase na Paz, não poderia ser mais simbólica — nem mais necessária.

Num momento em que o mundo vive dois conflitos abertos de escala global, com a invasão da Ucrânia pela Rússia ainda longe de um desfecho e o sangrento confronto entre Israel e Palestina agravando a instabilidade do Oriente Médio, a palavra "Paz" ganha novo peso. Mais do que um clichê papal, o termo carrega urgência. A escolha da diplomacia como prioridade — como sinalizou Leão XIV — é um gesto com forte dimensão geopolítica, que se contrapõe ao atual clima internacional, onde líderes que brandam “democracia”, mas flertam com facínoras autocratas e atropelam princípios básicos de convivência civilizada.

O novo papa também sinaliza continuidade com as reformas de Francisco, reforçando temas como justiça social, sinodalidade, meio ambiente e acolhimento. Leão XIV tem um perfil pastoral e missionário, moldado especialmente em sua longa atuação no Peru, onde foi bispo de Chiclayo. Ou seja, não é um clérigo moldado pelos corredores do Vaticano, mas sim pelas realidades da América Latina, o que pode indicar sensibilidade maior com as desigualdades do Sul Global.