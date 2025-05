Base de abril do CadÚnico segue indisponível em Campinas

Com isso, os cadastros feitos ou atualizados após 28 de fevereiro ainda não estão disponíveis no sistema local de Campinas (SIGM). Famílias com cadastros ativos até essa data continuam sendo consideradas para programas municipais , respeitando os critérios de cada benefício. Já aquelas registradas mais recentemente precisarão aguardar a normalização da base federal para inclusão nos programas.

A migração ocorreu entre os dias 1º e 16 de março , e a base atual mais recente segue sendo a de março de 2025 . A nova atualização, segundo o cronograma do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, deverá ser disponibilizada em 23 de maio .

A Prefeitura de Campinas comunicou que, devido à transição tecnológica promovida pelo governo federal, a base de dados de abril de 2025 do Cadastro Único ainda não foi liberada . A situação atinge todos os municípios do país e se deve à migração do sistema, antes sob responsabilidade da Caixa Econômica Federal , para a Dataprev , que passa a gerenciar a plataforma nacional.

Mesmo com a instabilidade do sistema, os atendimentos seguem normalmente nas unidades do Cadastro Único da cidade, garante a Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Assistência Social.

A Prefeitura pede compreensão e destaca que a atualização dos dados será feita com agilidade assim que o governo federal liberar a nova base. A população pode tirar dúvidas ou buscar informações pelos canais:

Central 156 (telefone e chatbot)

(telefone e chatbot) cadastro.agenda@campinas.sp.gov.br

A administração municipal reforça seu compromisso com a transparência e o cuidado com as famílias em vulnerabilidade, buscando minimizar os impactos da transição e evitar prejuízos no acesso aos programas sociais.