Baep prende homem com moto furtada e chassi adulterado

Policiais do Baep (Batalhão de Ações Especiais da Polícia) prenderam um homem por receptação, após ele ser flagrado com uma motocicleta furtada e com sinais de adulteração, durante uma abordagem de rotina. O caso ocorreu na área do 47º BPMI (Batalhão de Polícia Militar do Interior), em Campinas.

Segundo a Polícia Militar, os agentes realizavam patrulhamento quando abordaram uma motocicleta Honda NXR Bros e seu condutor. Durante a vistoria, os policiais constataram adulterações no número do chassi. Ao verificarem a etiqueta de identificação, confirmaram que o veículo havia sido furtado no dia 28 de abril.

"Durante as buscas, foram apreendidas ferramentas utilizadas para a adulteração dos sinais identificadores", informou o Baep.