Novo papa Leão XIV já celebrou missa em Campinas

A trajetória do novo papa indica continuidade nas reformas iniciadas por Francisco, com foco em uma Igreja mais sinodal, voltada à justiça social, ambiental e ao diálogo com os povos. Sua visita a Campinas, ainda como superior dos agostinianos, reforça o elo afetivo com a cidade e sua comunidade católica, que hoje se alegra com a histórica eleição de alguém que já passou por seus altares.