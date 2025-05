Sinos da Catedral de Campinas anunciam Leão XIV

Aos 69 anos, Leão XIV se torna o primeiro papa nascido nos Estados Unidos , em um momento considerado histórico para a Igreja. O anúncio do “ Habemus Papam ” foi feito logo após o consenso dos 133 cardeais reunidos em conclave por dois dias no Vaticano. Na Praça São Pedro, milhares de pessoas celebraram a eleição e receberam a tradicional bênção Urbi et Orbi com emoção.

A eleição do cardeal norte-americano Robert Prevost como o novo papa da Igreja Católica, agora chamado Leão XIV, mobilizou católicos em Campinas e emocionou fiéis espalhados pelo mundo. Assim que a fumaça branca saiu da chaminé da Capela Sistina, por volta das 14h (horário de Brasília), os sinos da Catedral Metropolitana tocaram anunciando a escolha do novo pontífice.

No Brasil, a escolha também repercutiu entre os líderes religiosos. O bispo de Piracicaba, Dom Devair Araújo da Fonseca, destacou o simbolismo do nome adotado pelo novo papa. “O último Papa Leão foi Leão XIII, que foi um grande Papa da linha social da igreja. Nesse sentido, o Papa atual trabalhou no Peru, então ele tem essa sensibilidade, podemos dizer assim, com os mais sofridos, com os mais pobres, com a realidade latino-americana”, afirmou.

Prevost, membro da Ordem de Santo Agostinho, tem longa trajetória missionária. Foi bispo de Chiclayo, no Peru, onde permaneceu por mais de uma década, e ocupava até agora o cargo de prefeito do Dicastério para os Bispos, um dos mais importantes da Cúria Romana. Sua eleição reforça a continuidade do legado deixado por Francisco, com foco em uma Igreja mais sinodal, próxima dos pobres e sensível às questões sociais e ambientais.

A eleição de Leão XIV representa não apenas uma transição no comando da Igreja, mas também um gesto simbólico de renovação e compromisso com os desafios do mundo moderno, como sintetizaram as reações de fiéis e religiosos em Campinas e pelo mundo.