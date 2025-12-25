A investigação da Polícia Civil aponta que o homicídio ocorrido durante uma confraternização de Natal em Jaguariúna teve como principal motivação o fato de o autor não aceitar o relacionamento da mãe com o padrasto. O crime aconteceu na madrugada de quarta-feira (25), no bairro Vila 7 de Setembro, e segue sendo apurado como homicídio qualificado por motivo fútil.
De acordo com o boletim de ocorrência, o jovem de 18 anos, preso em flagrante, demonstrava inconformismo recorrente com a relação mantida pela mãe com a vítima, Leandro Flaeschen Moreira, de 40 anos. Esse histórico de rejeição ao relacionamento foi relatado por testemunhas e reforçado durante o registro policial.
Ainda segundo a polícia, o ataque ocorreu no momento da ceia, após o jovem presenciar a mãe desejar feliz Natal ao companheiro e receber um beijo. Logo em seguida, ele sacou uma faca que escondia na roupa e desferiu diversos golpes contra o padrasto, que morreu antes da chegada do socorro.
Durante a tentativa de impedir o ataque, a mãe do autor também foi ferida, sofrendo cortes nas mãos, caracterizados como lesões de defesa. Outras três pessoas que estavam na residência acabaram se ferindo durante a confusão e foram levadas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde ficaram em observação médica.
A ocorrência mobilizou inicialmente a Guarda Civil Municipal, acionada para atender uma desavença familiar. Após o crime, o autor fugiu do local, mas foi localizado pouco tempo depois sendo contido e agredido por populares, sendo necessário atendimento médico antes da condução à delegacia.
A Polícia Científica realizou perícia no imóvel e apreendeu um canivete com lâmina de 9,5 centímetros e um par de luvas, apontados como utilizados na ação. Os materiais foram encaminhados para análise.
Com base nos elementos reunidos até o momento, a Polícia Civil formalizou a prisão em flagrante do jovem por homicídio qualificado e lesão corporal. O caso segue sob responsabilidade da Delegacia de Polícia de Jaguariúna, que apura se havia episódios anteriores de violência ou ameaças no contexto familiar.