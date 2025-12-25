A investigação da Polícia Civil aponta que o homicídio ocorrido durante uma confraternização de Natal em Jaguariúna teve como principal motivação o fato de o autor não aceitar o relacionamento da mãe com o padrasto. O crime aconteceu na madrugada de quarta-feira (25), no bairro Vila 7 de Setembro, e segue sendo apurado como homicídio qualificado por motivo fútil.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

De acordo com o boletim de ocorrência, o jovem de 18 anos, preso em flagrante, demonstrava inconformismo recorrente com a relação mantida pela mãe com a vítima, Leandro Flaeschen Moreira, de 40 anos. Esse histórico de rejeição ao relacionamento foi relatado por testemunhas e reforçado durante o registro policial.

Ainda segundo a polícia, o ataque ocorreu no momento da ceia, após o jovem presenciar a mãe desejar feliz Natal ao companheiro e receber um beijo. Logo em seguida, ele sacou uma faca que escondia na roupa e desferiu diversos golpes contra o padrasto, que morreu antes da chegada do socorro.