Flávio Paradella: Mais deputados e prejuízo para SP

Mais uma vez, São Paulo sai perdendo em meio a uma decisão de Brasília. A aprovação do projeto que amplia de 513 para 531 o número de deputados federais é o tipo de medida que parece atender mais a uma lógica de acomodação política do que a uma verdadeira correção de distorções representativas — e, pior, empurrada sob pressão institucional do STF.

A origem do imbróglio está no Supremo, que determinou ao Congresso a readequação do número de cadeiras com base nos dados do Censo de 2022. O problema é que, ao impor um prazo com ameaça de intervenção do TSE, a Corte tirou do Legislativo a prerrogativa política e criou uma corrida contra o tempo com baixa disposição para um debate aprofundado. O resultado é uma solução que amplia cadeiras sem mexer nas distorções já existentes e com impacto fiscal relevante: mais de R$ 64 milhões anuais.

No caso de São Paulo, o prejuízo é duplo. O estado segue com 70 deputados — limite máximo previsto constitucionalmente — mesmo com crescimento populacional significativo. Não só não ganha cadeiras como perde peso proporcional no plenário, já que outras unidades da federação ampliarão suas bancadas. É um enfraquecimento político disfarçado de atualização demográfica.