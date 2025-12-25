A Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec) realizou, desde o fim de novembro, quatro operações de fiscalização focadas no combate à alcoolemia no trânsito, com apoio da Guarda Municipal, e autuou oito condutores por dirigir sob influência de álcool ou por recusa ao teste do bafômetro. As ações resultaram na abordagem de 1.021 motoristas, sendo 857 condutores de automóveis, 159 motociclistas e cinco de outros tipos de veículos, incluindo táxis, ônibus fretados e vans escolares.

As operações ocorreram em pontos estratégicos da cidade, definidos a partir de dados de acidentes, reincidência de infrações e ocorrências ligadas à segurança pública. Entre os locais que receberam as blitze estão as avenidas Cônego Antônio Roccato, Albino José Barbosa de Oliveira, em Barão Geraldo, Dr. Heitor Penteado e José de Souza Campos (Norte-Sul).

Durante as fiscalizações, dois motoristas foram flagrados com resultado positivo no bafômetro, com medições de 0,10 mg/L e 0,19 mg/L. Outros seis condutores se recusaram a realizar o teste, situação que, assim como o resultado positivo, configura infração gravíssima, com multa de R$ 2.934,70, suspensão da CNH por 12 meses e recolhimento do documento. Os veículos só são liberados após a apresentação de um condutor habilitado, que também passa pelo teste.