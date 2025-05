Motorista flagra ônibus “fumegando” em Campinas; VÍDEO

Um vídeo registrado por um motorista indignado expôs novamente as péssimas condições do transporte coletivo de Campinas. As imagens mostram um ônibus da linha 369 (Parque Imperador) circulando pelas ruas da cidade, praticamente encoberto por uma densa fumaça preta. O caso foi denunciado à Rádio Jovem Pan News Campinas.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

"Isso que você está vendo aí é uma fumaça preta e é um ônibus. Linha 369. Você não vai ver, mas eu vou passar do lado para você ver", narrou o motorista, que preferiu não se identificar.

O problema, além do impacto ambiental, comprometia a visibilidade das faixas de rolamento da via por onde o veículo passava. O flagrante reforça o cenário crítico do sistema de transporte da cidade.