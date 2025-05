Suspeito de roubo a farmácia é preso após perseguição e tiroteio

A prisão ocorreu após a Guarda Municipal de Americana identificar o veículo Honda City usado no crime, que havia sido roubado horas antes durante um assalto à unidade da Droga Raia na Rua Tiradentes, em Limeira. O carro foi flagrado por câmeras da muralha digital e, ao tentar a abordagem, o condutor iniciou a fuga, invadindo pedágios e colidindo no km 88 da Rodovia dos Bandeirantes.

Um homem de 19 anos foi preso em flagrante pela Polícia Civil na madrugada desta quarta-feira (7) após uma perseguição que começou em Americana e terminou em Campinas, na Rodovia dos Bandeirantes. Ele é suspeito de integrar uma quadrilha especializada no roubo de farmácias e foi detido com uma carga de medicamentos de alto valor, além de dinheiro, celular e um simulacro de arma de fogo.

Três indivíduos abandonaram o veículo e fugiram por uma área de mata, mas um deles foi capturado após cerco com apoio da Polícia Civil. Identificado como Victor Gustavo Jesus Guimarães de Souza, ele confessou participação no roubo e detalhou que os medicamentos foram levados em um lençol. O suspeito chegou a ser atendido no Hospital Mário Gatti por conta da colisão, mas foi liberado e encaminhado à delegacia.

Na abordagem, os policiais apreenderam 52 unidades de remédios de uso controlado e de alto valor, como Mounjaro, Ozempic, Ritalina, canabidiol, Trulicity e outros, avaliados em mais de R$ 30 mil, além de R$ 2.600 em espécie. Todos os produtos foram devolvidos à farmácia. Uma das vítimas reconheceu Victor como o responsável por empunhar a arma e recolher os produtos durante o roubo.

O caso foi registrado no Plantão da 2ª Seccional de Campinas como roubo qualificado com uso de arma de fogo e concurso de agentes, tentativa de homicídio contra os guardas municipais, associação criminosa e direção perigosa. A Polícia Civil representou pela prisão preventiva do acusado. O carro usado no crime também foi apreendido e passará por perícia.