Mulher passa mal e morre dentro de carro na Dom Pedro em Campinas

Uma mulher morreu na madrugada desta quarta-feira (7) após sofrer um mal súbito dentro de um carro na Rodovia Dom Pedro I (SP-065), em Campinas. A ocorrência foi registrada no km 138,8 da pista sul, por volta das 0h36. Segundo informações da concessionária Rota das Bandeiras, a vítima estava recém-operada e viajava com familiares.

Ao perceberem o agravamento do quadro clínico, os ocupantes do veículo — um Corsa com quatro pessoas — buscaram atendimento na base da concessionária, onde foram iniciadas manobras de reanimação cardiopulmonar (RCP). A equipe de resgate contou com o apoio de uma Unidade de Suporte Avançado (USA), mas a mulher não resistiu e teve o óbito constatado no local.

O trânsito não precisou ser interditado, e não houve impactos na fluidez da rodovia, que apresentava condições nubladas no momento do atendimento.