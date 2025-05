Campinas leva vacina contra gripe para os shoppings

A Secretaria de Saúde de Campinas inicia nesta quarta-feira, 7 de maio, uma ação especial de vacinação contra a gripe em quatro shoppings da cidade. O objetivo é ampliar o acesso à imunização dos grupos prioritários, mas também serão ofertadas doses contra outras doenças, conforme indicação para cada público. A campanha segue até sábado, dia 10, com atendimento nos shoppings Parque das Bandeiras, Unimart, Campinas Shopping e Shopping Mix.

Segundo a coordenadora do Programa de Imunização, Chaúla Vizelli, a ação facilita o acesso às vacinas e ajuda na atualização do esquema vacinal. “É uma oportunidade para garantir proteção contra doenças e evitar agravamentos, principalmente nos grupos mais vulneráveis”, explicou. Para ser vacinado, é necessário apresentar um documento com foto e, se possível, a caderneta de vacinação.

Entre os grupos prioritários da campanha contra a gripe estão: idosos, crianças de 6 meses a 5 anos, gestantes, puérperas, pessoas com doenças crônicas, trabalhadores da saúde e educação, forças de segurança, caminhoneiros, indígenas, quilombolas, população em situação de rua, entre outros. A vacinação também contempla adolescentes em medidas socioeducativas e a população privada de liberdade.