Latam retoma voos comerciais em Campinas a partir de agosto

Após cinco anos afastada do transporte de passageiros em Campinas, a Latam Brasil anunciou o retorno de suas operações no Aeroporto Internacional de Viracopos a partir de 1º de agosto. A primeira rota será para Brasília, com 21 voos semanais operados por aeronaves da família Airbus A320, que acomodam até 214 passageiros.

A companhia havia encerrado seus voos comerciais em março de 2020, no início da pandemia da Covid-19, mantendo em Campinas apenas suas atividades de transporte de cargas, que seguiram ativas durante todo o período. Desde então, apenas a Azul Linhas Aéreas, com sede no terminal, e a GOL, com ligações para Brasília, Rio de Janeiro e Salvador, vinham realizando voos comerciais em Viracopos.

Com o anúncio, a Latam passa a integrar novamente o quadro de empresas que operam no aeroporto do interior paulista, ampliando as opções de voos para os passageiros da Região Metropolitana de Campinas.