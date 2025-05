Indaiatuba reduz unidades com atendimento estendido para dengue

A Prefeitura de Indaiatuba começou, nesta segunda-feira (6), a desmobilização parcial do atendimento estendido para casos de dengue em Unidades Básicas de Saúde (UBSs). A decisão foi tomada após a queda de 41,78% nos registros da doença em abril em comparação com março.

Com isso, três UBSs — Cecap, Jardim Pioli e UBS 7 (Morada do Sol) permanecerão com atendimento noturno específico para pacientes com sintomas ou acompanhamento de dengue, das 17h às 22h, de segunda a sexta-feira, atendendo pessoas de qualquer bairro com mais de 12 anos.

Segundo a secretária de Saúde, Dra. Heloísa Salatino, a escolha das unidades que continuam com atendimento ampliado se baseou no volume de casos atendidos e na concentração de focos do mosquito nas regiões. Juntas, essas unidades concentraram mais de 65% dos atendimentos realizados no horário estendido.