Linha 375 terá novo horário noturno a partir de terça

A partir desta terça-feira (6), a linha 375 (Alphaville Dom Pedro) passa a operar com novos horários no período noturno, tanto nos dias úteis quanto nos finais de semana. As mudanças foram implementadas pela Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec) para atender melhor os passageiros da região do Alphaville Dom Pedro, especialmente nas últimas partidas da noite.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A principal alteração é no horário da última saída da avenida das Portulacas, no sentido bairro–Centro, que passa das 23h30 para 23h40. A linha segue até a avenida dos Expedicionários, passando pelo Corredor Central.

A linha 375 é responsável por transportar mais de 4,2 mil passageiros por dia (em dias úteis) e conecta a região nobre de Campinas ao Centro da cidade.