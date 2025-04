Poda de árvore fecha ruas Irmã Serafina e General Osório

A Prefeitura de Campinas realizará neste sábado (3), das 8h às 17h, a poda de uma árvore de grande porte na região central, o que exigirá interdições nas ruas Irmã Serafina e General Osório, no entorno da Praça Carlos Gomes. Os bloqueios serão coordenados pela Emdec e a intervenção, executada pelo Departamento de Parques e Jardins em parceria com a empresa MB Engenharia.

A pista externa da rua Irmã Serafina será totalmente bloqueada entre as ruas Conceição e General Osório. A pista interna terá interdições parciais, podendo ser totalmente fechada de forma momentânea, conforme o andamento do serviço.

Também haverá bloqueios nas ruas General Osório com as vias Antônio Cesarino, Padre Vieira, Boaventura do Amaral e no cruzamento da Irmã Serafina com a Conceição. Os desvios principais utilizarão as ruas Conceição, Boaventura do Amaral e a Avenida Benjamin Constant. Para isso, a rua Boaventura terá mão invertida entre a General Osório e a Benjamin Constant.