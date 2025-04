Homem morre baleado após confronto com policiais do Baep

De acordo com a corporação, os agentes estavam em busca de um suspeito de integrar uma facção criminosa quando localizaram o homem. Ao ser abordado, ele teria sacado uma pistola em direção aos policiais , que reagiram com disparos .

Um homem de 46 anos foi morto em um confronto com policiais do Baep (Batalhão de Ações Especiais da Polícia) na noite de terça-feira (29), em Americana . Segundo a Polícia Militar , ele foi baleado após reagir à abordagem e, mesmo socorrido, não resistiu aos ferimentos .

O caso foi registrado no 2º Distrito Policial de Americana como morte decorrente de intervenção policial, sob a justificativa de legítima defesa. As investigações também apuram tentativa de homicídio, além da apreensão do objeto e do veículo utilizados pelo suspeito.