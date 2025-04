Campinas terá duas escolas do programa cívico-militar do Estado

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) publicou nesta terça-feira (29), no Diário Oficial, a lista final das escolas que aderiram ao Programa das Escolas Cívico-Militares (ECM). Duas unidades de Campinas foram selecionadas entre as 100 escolhidas em todo o Estado.

As escolas selecionadas são a Escola Estadual Eliseu Narciso e a Escola Estadual Messias Gonçalves Teixeira, que iniciarão as atividades no novo modelo a partir do segundo semestre.

O processo de adesão contou com consultas públicas, onde votaram pais, responsáveis, estudantes a partir de 16 anos e profissionais da educação. A adesão foi aprovada quando a escola atingiu quórum mínimo e a maioria dos votos válidos a favor.