Polícia prende grupo que simulava roubos para extorquir via PIX

Segundo o delegado Sandro Jonasson , responsável pelo inquérito, o grupo fingia situações de roubo para forçar vítimas a transferirem valores via PIX . “Era um teatro. Eles simulavam um assalto, mas tudo era encenado para coagir a vítima, geralmente representantes comerciais ou comerciantes que revendem produtos”, explicou.

Foram cumpridos 27 mandados judiciais expedidos pela Justiça — 15 de prisão temporária com validade de 30 dias e 12 de busca e apreensão . As ações ocorreram simultaneamente em Campinas, São Paulo e Embu das Artes .

A Polícia Civil de Campinas prendeu oito pessoas nesta quarta-feira (24) durante a Operação Reciprocidade , que desmantelou uma célula criminosa especializada em extorsões por PIX, roubos simulados e associação criminosa . A ofensiva foi coordenada pelo 11º Distrito Policial , com apoio da 2ª Delegacia Seccional , da Seccional de Taboão da Serra , da Divisão de Capturas e do GOE Campinas .

Além do PIX, o grupo também furtava mercadorias e veículos das vítimas. “O PIX era a cereja do bolo do crime. Mas o golpe envolvia também os produtos e bens das vítimas”, completou o delegado.

Até o momento, a investigação já identificou cinco vítimas, mas o número pode aumentar com o avanço das apurações. Jonasson relatou ainda o forte impacto psicológico causado nas vítimas, em especial pais de família, alvos recorrentes da quadrilha.

Durante a operação, agentes do 11º DP também apreenderam cerca de duas toneladas de fios de cobre em um veículo próximo ao bairro Padre Anchieta, em Campinas. O motorista foi preso em flagrante e o material seria supostamente queimado para venda ilegal.