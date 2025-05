Superlotados, hospitais improvisam para garantir atendimento

A cena é alarmante e se repete cada vez com mais frequência na rede pública de saúde da região de Campinas. O Portal Sampi Campinas e a Rádio Jovem Pan News Campinas tiveram acesso a um vídeo que mostra a parte interna e a situação nesta semana de uma das principais portas de emergência da Região Metropolitana. Macas espalhadas, pacientes amontoados nos corredores e um sistema que já ultrapassou o limite do suportável. No Hospital de Clínicas da Unicamp, principal referência médica regional, a taxa de ocupação do pronto-socorro chegou a 200% nesta semana, revelando o colapso de uma estrutura essencial para milhares de pessoas.

Com apenas 30 leitos disponíveis e uma obra de climatização que precariza ainda mais o espaço, a unidade recebeu o dobro de pacientes, a maioria com quadros de menor complexidade, mas que buscam a instituição por falta de confiança ou estrutura nos serviços básicos em seus municípios. O HC atende não só Campinas e cidades vizinhas, mas também pacientes do sul de Minas Gerais, ampliando ainda mais a pressão sobre o hospital universitário.

Nesta sexta-feira (10), o Hospital da PUC-Campinas, que também atende pelo Sistema Único de Saúde (SUS), registrou nova superlotação. O Pronto-Socorro Adulto, antigo Celso Pierro, opera com 76 pacientes internados para apenas 20 leitos disponíveis, atingindo 380% da capacidade. Todos os casos são considerados de alta complexidade, e a direção da unidade pediu formalmente que a população procure outras portas de entrada do sistema de saúde, além de solicitar à CROSS (Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde) e ao Samu que aguardem a estabilização da situação antes de realizar novos encaminhamentos.