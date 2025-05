Morre ciclista atropelado por carro na SP-340 no feriado

O ciclista Eduardo Zambon morreu nesta quinta-feira (8) após ter sido atropelado por um carro na manhã do feriado de 1º de maio, na Rodovia Governador Adhemar Pereira de Barros (SP-340), em Campinas. Ele estava internado em estado grave no Hospital de Clínicas da Unicamp, para onde foi levado de helicóptero pelo Águia da Polícia Militar, mas não resistiu aos ferimentos.

O acidente ocorreu por volta das 8h da manhã, na altura do km 123 da pista norte, sentido Mogi Guaçu, próximo à praça de pedágio. Outros três ciclistas também foram atingidos, segundo a Polícia Militar Rodoviária. Um deles teve ferimentos leves, foi atendido no pronto-socorro de Jaguariúna e depois transferido para o Hospital da PUC-Campinas. Outro teve alta médica, e o quarto envolvido recusou encaminhamento médico.

A motorista do veículo, que transportava mais duas pessoas, saiu ilesa. De acordo com o boletim policial, ela realizou o teste do bafômetro, que deu negativo, e posteriormente declarou em depoimento à polícia que “se distraiu” ao volante, o que teria provocado o atropelamento.