Dupla vê BAEP, tenta se livrar de cocaína na Anhanguera e é presa

Dois homens foram presos por tráfico de drogas na noite de quinta-feira (8), em Campinas, após tentarem dispensar entorpecentes ao avistar uma viatura do Baep (Batalhão de Ações Especiais da Polícia). A ação ocorreu na Rodovia Anhanguera (SP-330).

De acordo com a corporação, os policiais trafegavam pela rodovia quando passaram próximos de uma motocicleta com dois ocupantes. O garupa, ao perceber a aproximação da viatura, arremessou um pacote no acostamento, o que motivou a abordagem da dupla.

"Retornando para pegar o objeto, localizamos dentro de uma sacola cocaína. Indagados, os indivíduos confessaram que vieram até um local em Campinas buscar a droga para uma terceira pessoa, não identificada, que realizaria a venda na cidade de Sumaré", informou o Baep.